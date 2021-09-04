"En güzel kadın benim!"

Kibariye: En güzel kadın benim! - Magazin haberleri

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Kibariye ve 'Sakiler' adlı grup, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Konserin ilk bölümünde sahne alan 'Sakiler', şarkıları ve eğlenceli repertuvarıyla izleyenlere eğlenceli bir gece yaşattı. İkinci yarıda sahneye çıkan Kibariye, şarkıları ve yorumuyla eğlenceyi katladı.

Ünlü şarkıcı, konsere devam ederken 'Sakiler'i tekrar sahneye davet etti. Kibariye ve 'Sakiler', 'Aldırma Gönül' ve 'Gidemem' şarkılarını beraber seslendirdi.

"HEYECANDAN KONUŞAMIYORUZ"

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 'Sakiler', "Bu bizim ilk büyük konserimiz olacak. Çok heyecanlıyız. Müzisyen kimliğimizle böyle mekanlarda çok sahne aldık ama grup olarak ilk kez konser vereceğiz. Heyecandan neredeyse konuşamıyoruz." dedi.

"EN GÜZEL KADIN BENİM!"

Konser sırasında, "Yıkılıyor bu kadın. Buradaki en güzel kadın benim. Yaşıma göre çok güzelim" diyerek, sahnede kendini öven Kibariye'ye sevenleri de alkışlarla destek verdi.