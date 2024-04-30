Kibariye, bütün erkekleri zan altında bıraktı

Kibariye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahneye çıktı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Kibariye, bir hayli ilginç cevaplar vererek, bütün erkekleri zan altında bıraktı.

"ANNEM, BANA BÖYLE ÖĞRETTİ"

Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık'ın adının sürekli ihanet ve dolandırıcılıkla anılması karşısında neler hissettiği yönündeki soruya şöyle cevap verdi; "Kocamı çok seviyorum. Her erkek yapar, yapmayan yok. Önemli olan benim düzgün durmam. Annem, bana böyle öğretti. Kocasını, çocuklarını, torununu çok seven bir kadınım."