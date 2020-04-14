Kibar Holding’den koronavirüs dayanışmasına destek

14 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kibar Holding'den yapılan açıklamaya göre, Kibar Holding iştiraklerinden Hyundai Assan koronavirüsle mücadele kapsamında; Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın onayı ve Kore Büyükelçiliği aracılığıyla Kore’den Türkiye’ye özel bir uçakla yaklaşık 1 milyon 100 bin adet ilaç getirtiyor. 600 bin adedi hafta başında gelen, 500 bin adedinin ise 17 Nisan tarihinde gelmesi planlanan ilaçların yaklaşık 80 bin hastanın tedavisinde kullanılması öngörülüyor.
Ayrıca Kibar Vakfı aracılığıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Kartal Devlet Hastanesi’nin bazı tıbbi malzeme ve cihaz ihtiyaçları giderildi. Maske, tulum ve laringoskop cihazı temin edilerek ilgili sağlık kuruluşlarına teslim edildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına da 1 milyon TL’lik bağışta bulunularak, ülkenin koronavirüsle mücadelesine yaklaşık 4 milyon TL’lik destek sağlandı.
Hyundai Assan’dan ücretsiz dezenfekte hizmeti
Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Hyundai Assan, koronavirüs salgını kapsamında servise gelen araç sahiplerine ücretsiz dezenfekte hizmeti sunmaya başladı. Bakım ve onarım için servise getirilmesi gereken araçlar ise evden alınıp tekrar eve teslim edilecek. Ayrıca Hyundai Assan servisleri Nisan ayı boyunca sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet verecek. Ek olarak sağlık çalışanlarına Hyundai araç alımlarında özel indirim uygulanacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, yarım asra yaklaşan tarihlerinde toplumsal sorunlara karşı her zaman duyarlı olduklarını ve sorumluluk aldıklarını belirterek, "Çin’den başlayarak neredeyse tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de ciddi şekilde etkisini sürdüren koronavirüs salgını karşısında 22 şirketimizle birlikte ülke çapında yürütülen mücadeleye destek veriyoruz. Bu konuda biz ve bizim gibi büyük gruplara önemli görevler düşüyor. Kibar Grubu olarak toplumsal sorunlara karşı her daim duyarlı olduk ve üzerimize düşenden fazlasını yapmaya gayret ettik. Bundan sonraki süreçte de elimizden gelen desteği sunacağız. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreci el birliğiyle en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!