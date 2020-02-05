AA

Sosyal sorumluluk faaliyetlerini Kibar Gönüllüleri çatısı altında yürüten Kibar Grubu, 2 binin üzerinde öğrencinin öğrenim gördüğü Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'nda Kütüphane, Satranç ve Zeka Oyunları Atölyesi ile Tasarım-Beceri Atölyesi açarak, bu çalışmayla birlikte Mimar Sinan İlkokulu'na İstanbul Anadolu Yakası Bölgesindeki devlet okulları içinde 3 etkinlik sınıfının da bulunduğu ilk okul olma özelliği kazandırdı.

Atölyelerin açılışı Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı ve Kibar Gönüllüleri'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kurumsal sosyal sorumluk (KSS) çalışmalarının odak alanını "Eğitim ve Çocuk" üzerine konumlandıran Kibar Gönüllüleri; 600 gönüllüyle 25 gönüllülük projesinde bin 700 saati aşkın gönüllülük çalışması yaptı.

Etkinlik sınıfların boyanmasından kütüphane yerleşimine, malzeme tedariğinden sınıf araç-gereçlerinin kurulumuna kadar yapım aşamasının her alanında görev alan Kibar Gönüllüleri, Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'nda yaklaşık 700 saat gönüllülük yaptı.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN PROJE ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kayabaşı, açılışta yaptığı konuşmada, Kibar Holding olarak yarım asra yaklaşan tarihlerinde toplumun hizmetine birçok önemli yapı kazandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sosyal sorumluluk bilincimiz ve bu alandaki faaliyetlerimizi tek bir çatı altında toplamak amacıyla geçtiğimiz yıl Kibar Gönüllüleri projesini hayata geçirdik. Çalışmalarımızın odağına eğitim ve çocuk konularını aldık. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için daha fazla proje üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz.Bugün burada açılışını yaptığımız sınıfların Tuzla Mimar Sinan İlkokulu’nda okuyan öğrencilerimiz açısından faydalı olmasını, onların ufuklarını açacak ve teşvik edecek gelişmelere vesile olmasını diliyorum."

Tuzla Mimar Sinan İlkokulu bünyesine kazandırılan Tasarım-Beceri Atölyesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 vizyonları arasında yer alıyor. Bakanlık, çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişimleri için tüm okullarda Tasarım-Beceri Atölyeleri kurulmasını hedefliyor. Kibar Gönüllüleri, Susurluk ve İzmit Bölgesi'ndeki okullarda da gönüllülük çalışmaları yürütüyor.