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Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında Kibar Holding'in hisselerini devralmak için Rekabet Kurumu'na başvurmasının ardından, Kibar Holding'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Hyundai Motor Company ve Kibar Holding'in, 1990 yılından bu yana stratejik iş birliğini sürdürdüğünün vurgulandığı açıklamada, tarafların hisse alımı konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Açıklamada, "Eşit ortaklık yapısı ile kurulan Hyundai Assan Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Hyundai Assan”),ileri teknoloji yatırımları ve sektördeki en yüksek lokalizasyon oranı ile Türk Otomotiv Sanayi’nin gelişiminde büyük bir görev üstlenmiştir. Türkiye’deki en büyük yabancı sermaye ortaklıklarından biri olan ve Hyundai markasının Avrupa’daki kompakt otomobil üssü konumundaki Hyundai Assan, yüzde 70 Hyundai Motor Company ve yüzde 30 Kibar Grubu ortaklığıyla yönetilmektedir. Hyundai Motor Company ve Kibar Grubu, ortak stratejik değerlendirmelerin ardından Hyundai Assan’ın tek kontrolünün Hyundai Motor Company (HMC) tarafından Kibar Holding'ten hisse alımı yoluyla devralınması konusunda mutabakata varmışlardır" denildi.

Hisse devir işlemlerinin önümüzdeki yıl tamamlanacağı da belirtilerek, "Hisse devir işlemi sonrasında, Kibar Holding Hyundai Assan yönetim rollerinden çıkacak ve yeni yapıda küçük hissedar olarak yer alacaktır. Hisse devir işleminin gerekli rekabet izni süreçlerinin sonuçlanmasına bağlı olarak 2021 birinci çeyrek sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir" bilgileri paylaşıldı.