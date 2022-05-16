Geçtiğimiz yıl logosunu yenileyerek bir dönüşüm başlatan Koreli otomobil üreticisi Kia, 2022'de birden fazla yeni modelini Türkiye'ye getireceğini duyurdu.

Markanın gelecek hedeflerini ve vizyonunu paylaşan Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, Kia'nın 2020 yılında açıkladığı Plan S stratejisi ve 2021 yılında duyurulan kurumsal dönüşüm hikayesiyle kabuk değiştirdiğini belirtti.

Geçen yılın son çeyreğinden itibaren yeni logolu Kia'ların Türkiye yollarında görünmeye başlandığını kaydeden Ağyel, "Kia artık eski Kia olmayacak. Önümüzdeki dönemde en önde gelen otomotiv markalarından biri olmak istiyoruz. Eski logo ve eski sloganımız üretim ve satış odaklı bir markayı temsil ediyordu, yeni logo ise gelecek odaklı, inovatif ve teknolojik bir marka olmayı temsil ediyor. Bayilerimizi yenileme ve yapılandırma süreci başladı. 2023 yılının sonuna kadar tüm bayilerimiz de bu değişim sürecini tamamlamış olacak" dedi.

'İLERİDE PREMİUM MARKA OLABİLİRİZ'

2022 yılında yeni modelleriyle ürün gamını genişletmeye devam edeceklerini söyleyen Can Ağyel, "Tedarik, üretim ve döviz kuru kaynaklı konular tüm sektörü etkiledi. Arz talep dengesinin üretim aleyhine bozulduğu bir dönem yaşadık. 2022 yılında toplamda 12 modeli Türkiye pazarında satışa sunacağız. Pazar payımızı yüzde 3’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Yıl sonu pazar tahminimiz ise 750 bin adet" şeklinde konuştu.

Ağyel, markanın yeni modelleri ve imaj çalışması ile müşteri profilinin değiştiğinden de bahsetti. Ağyel, "Takasta daha önce premium müşterisi gelmezdi, artık takasta bunu çok fazla görüyoruz. Kalitemiz artınca, maliyetler de arttı ve fiyatlarımız yükseldi. Sportage'in bir önceki neslini satmaya başladığımızda, eski Sportage sahiplerini hedeflemiştik. Fakat şimdi ise döviz kuruna bağlı fiyat artışları dolayısı ile hitap ettiğimiz kitle de değişti. Üst gelir grubundan insanların da markayı fark etmeye başladığını gözlemliyoruz. Ürün stratejisi ile Kia birkaç yıl içinde kendini premium olarak konumlandırabilir" dedi.

HEDEF 300 ADET ELEKTRİKLİ ARAÇ SATMAK

Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, Kia’nın 2027 yılına kadar 14 elektrikli model geliştireceğini bildirerek, Türkiye'ye getirecekleri yeni modeller hakkında da bilgiler paylaştı.

Yıl sonuna kadar 300 adet elektrikli otomobil satacaklarını aktaran Ağyel, "EV6 modelini Haziran ayında GT-Line 4x4 versiyonu ile Türkiye’de satışa sunacağız. Niro EV ise yılın son çeyreğinde Türkiye'ye gelecek. Bu yıl 150 EV6, 150 Niro olacak şekilde 250-300 adet elektrikli araç satmayı hedefliyoruz. Gerekirse zararına da satarız ama bu modelleri getirerek markanın geldiği noktayı anlatmak istiyoruz" dedi.

'TOGG ÇIKINCA ÖTV'DE GÜNCELLEME BEKLİYORUZ'

Can Ağyel, elektrikli araçların önünde şarj sürelerin uzunluğu, istasyon sayısı ve maliyet gibi engellerin olduğundan da bahsederek, Türkiye'de Kia'yı temsil eden Anadolu Grubu'nun yerli elektrikli otomobili geliştiren Togg'un ortakları arasında olduğu hatırlatarak, Togg tarafından hayata geçirilecek şarj altyapısı yatırımlarını takip ettiklerini belirtti.

Togg ile birlikte Türkiye'de elektrikli otomobil satışlarının artacağını söyleyen Ağyel, "Elektrikli araç vergilerinin yeniden düzenleneceğine yönelik bir beklentimiz var. Keşke Avrupa'dakine benzer teşvikler Türkiye'de de olsa. Togg'un piyasaya çıkışına paralel olarak, elektrikli araçlara uygulanan ÖTV'de bir güncelleme bekliyoruz" diye konuştu.

HIBRIT, ELEKTRİKLİ VE BENZİNLİ MOTORLAR İLE GELECEKLER

Ağyel'in açıklamalarının ardından, gelelim Kia'nın Türkiye'de satışa sunacağı yeni modellerin detaylarına.

Verilen bilgiye göre, Kia'nın tam elektrikli modellerinden EV6, WLTP verilerine göre tek bir şarjla 506 kilometreye kadar sürüş menziline ulaşabiliyor. Ayrıca, Avrupa’da kullanılan 800V şarj teknolojisi, aracın 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj edilebilmesine olanak tanıyor.

Türkiye'de hem hibrit hem de tam elektrikli versiyonu gelecek Niro ise, hibrit seçenekte 1.6 litre motordan 141 ps, 265 Nm güç üretiyor. Aracın elektrikli versiyonun gücü 204 ps, tork değeri ise 255 Nm olarak açıklanıyor. Niro EV modelinin 460 km menzil sunduğu bildirildi.

Kısa bir süre önce dizel mild-hibrit ve benzinli mild-hibrit motorlar ile Türkiye'ye girişi yapan Sportage'in Haziran ayında tam hibrit motora kavuşacağı açıklanırken, markanın c-sedan modeli Cerato'nun da makyajlı versiyonun 1.6 benzinli 128 beygir ve 155 Nm tork sunan tek motor ile bayilerde yerini aldığı bilgisi paylaşıldı.