Programda Kim, "Khloe'nin hastalığa yakalanıp yakalanmadığını gösterecek sonuçları endişeyle bekliyoruz. İçimden bir his yakalandığını söylüyor çünkü bayağı hasta. Bu da beni gerçekten ürkütüyor çünkü artık korktuğunu ve bu konuda gerçekten endişelendiğini görebiliyorum" diyor.