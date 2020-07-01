Kim Kardashian, Kourtney Kardashian ile anne Kris Jenner, üvey kardeşleri Kendall ve Kylie Jenner da partiye katılanlar arasındaydı.

Partide ayrıca yine Khloe Kardashian’ın fotoğrafının basılı olduğu maskeler ve el dezenfektanları da dikkat çekti.