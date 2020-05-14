Gördüğüm pek çok şey midemi bulandırıyor. Sosyal medya insanları hakkımda her şeyi bildiklerinden emin. Rahmim dahil... Bu hastalık!

İnsanların kendi yaşamlarına, ailelerine odaklanmalarını, şu anda içinde yaşadığımız korkunç dünyayı iyileştirmek içim enerji vermelerini ve pozitifliği yansıtmaya çalışmaları gerektiğine inanıyorum.