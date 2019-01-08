Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Rusya temsilcisi Khimki'ye 84-78 yenildi.

Sarı-lacivertli takım, 12 maç sonra mağlup oldu. Fenerbahçe Beko, ligde ikinci kez yenilirken, Khimki ise yedinci galibiyetine ulaştı.

Maça kötü başlayan sarı-lacivertli takım, Thomas'ın basketiyle 2. dakikada 5-2 geriye düştü. Sonraki 8 dakikada hem iyi savunma yapan hem de hücumda etkili olan Fenerbahçe Beko, 9. dakikada 12 sayılık üstünlük (23-11) üstünlük yakaladı. Sarı-lacivertli ekip, birinci çeyreği de 23-13 önde tamamladı.

İkinci periyoda Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko, 11. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 26-13. Bu dakikadan sonra hücumda organize olamayan sarı-lacivertli takım, rakibinin oyuna ortak olmasına engel olamadı. Sonraki dört dakikada 11-0'lık seri yakalayan Khimki, Green'in basketiyle 19. dakikada 36-35 öne geçti. Kalan sürede serbest atışlarda Sloukas ve Vesely ile sayılar üreten Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 41-38 önde gitti.

Maçta top kayıpları yapan Fenerbahçe Beko, Jenkins'in basketine engel olamayınca 28. dakikada 53-51 geriye düştü. Khimki, üçüncü çeyreği 57-54 önde geçti.

Sarı-lacivertli ekip, Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketleriyle oyunda kalmayı başardı. Maçın 38. dakikası 66-66 beraberlikle geçilirken, son bölümde büyük çekişme yaşandı. Mücadelenin bitimine 20 saniye kala 72-71 Khimki'nin üstünlüğü oldu. Fenerbahçe Beko, bitime 1,4 saniye kala Melli ile faul atışlarından birini sayıya çevirdi ve normal süre 72-72 beraberlikle tamamlandı.

Uzatma bölümünde hücumda etkisiz kalan Fenerbahçe Beko, sahadan 84-78 mağlup ayrıldı.

Salon: Mytishchi Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya),Sreten Radovic (Hırvatistan),Piotr Pastusiak (Polonya)

Khimki: Bost 12, Green 9, Zubkov 3, Jenkins 9, Thomas 5, Crocker 10, Vialtsev 2, Markovic 13, Monia, Gill 12, Mickey 9

Fenerbahçe Beko: Sloukas 11, Guduric 6, Kalinic 5, Melli 9, Vesely 17, Melih Mahmutoğlu 18, Ali Muhammed 6, Ahmet Düverioğlu 2, Datome 2, Lauvergne 2

1. Periyot: 13-23

Devre: 38-41

3. Periyot: 57-54

Normal süre: 72-72

5 faulle çıkan: 39.20 Vesely (Fenerbahçe Beko)