Yuzhny kentindeki Olymp Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip, 25-17, 25-18 ve 25-19'luk setlerle kazandı.

Bu mücadelenin rövanşı, 26 Kasım Perşembe günü Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak.