Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Kasımpaşa, rakibine 3-2 mağlup olurken takımının ilk golünü atan Khalili açıklamalarda bulundu. Maça iyi başladıklarını belirten İsveçli futbolcu, "Biz kompakt yapımızı koruduk. İki tane penaltı verilince işlerimiz zorlaştı ama ilk yarıda iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. 11'e 11 oynamak daha kolay olabilirdi ama bir şey söylemek kolay değil. Takım olarak iyi olmaya çalıştık. Umarım hep birlikte ders alıp bu hataları bir daha yapmayacağız. Bugün yapılan hatalar bize maçı kaybettirdi" ifadelerini kullandı.