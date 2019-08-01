Khadijah Mellah: İngiltere'nin ilk başörtülü jokeyi

01 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Londra'da yaşayan 18 yaşındaki Khadijah Mellah, İngiltere'deki ilk başörtülü jokey olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.
Mellah, Perşembe günü koşulacak Manolya Kupası isimli yarışta 25 bin kişinin önüne çıkacak.
Hayır amaçlı olarak düzenlenen bu yarışa, kadın jokeyler katılıyor.
BBC'ye yarış öncesi konuşan Khadijah Mellah, "Küçük yaştan beri insanların örnek aldıkları bir insan olmak istedim" dedi.
"Şimdiden diğer Müslüman kızlardan mesajlar almaya başladım" diyen Mellah, bu olumlu etkinin kendisini çok mutlu ettiğini de söyledi.
Genç binici, kimliği ile ilgili gelen sorulara yanıt vermekten genel olarak hoşlandığını ve fakat bazen bunun zorlayıcı olabildiğini ekliyor.
Khadijah Mellah, "Müslüman kadınların tutkularını ve rüyalarının peşinden gidemeyecekleri şeklinde bir yanlış algı var" diyor.
İngiltere'de Müslüman kadınların spor dallarındaki varlığını gözeten bir vakfın elindeki verilere göre, Müslüman İngiliz kadın jokeylerin sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor.
7 yıl önce biniciliğe başlayan Khadijah Mellah, bu yılın Nisan ayına dek bir yarış atına binmemişti.
Khadijah'ın binicilik tutkusunun anlatıldığı "Rüyayı Sürmek" isimli bir belgesel çalışması da yapım aşamasında.
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