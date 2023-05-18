Karayolları Genel Müdürlüğü, birçok farklı meslek grubunda belirlenen kontenjanlara göre 3 bin sürekli işçi alımı yapacak. KGM'de istihdam edilecek işçiler için başvuru süreci 7 Mayıs itibarıyla sona erdi. Başvuruların sona ermesiyle gözler "KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte konuya dair detaylar...