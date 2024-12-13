İŞTE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

POZİSYON: AĞIR MAKİNE YAĞCISI (7233.33-İş Makineleri Yağcısı)

TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 5

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim, En Fazla Lisans.

İŞÇİ POZİSYONUNUN GEREKTİRDİĞİ ÖĞRENİM/NİTELİKLER: Adayların Makine, Motor, Torna, Tesviye, Otomotiv Mekanikerliği, Otomotiv Elektromekanikerliği, Otomotiv Teknolojisi, İş Makinesi Bölümlerinin herhangi birinden mezun olması ya da Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İş Makineleri Bakım Onarımı, İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı, İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı, İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı Mesleki Eğitim Belgelerinden herhangi birine sahip olması zorunludur.

YAŞ SINIRI: 18-35

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POZİSYON: ELEKTRİK TESİSAT VE BAKIM USTASI (3113.31-İşletme Elektrik Bakım Ustası)

TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 1

ÖĞRENİM DURUMU: En az Ortaöğretim, En Fazla Lisans.

İŞÇİ POZİSYONUNUN GEREKTİRDİĞİ ÖĞRENİM/NİTELİKLER: Adayların Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Yüksek Gerilim Sistemleri, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü ile Endüstriyel Bakım Onarım Bölümü mezunu olması ya da Meslek Yüksek Okullarının Elektrik Bölümü, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü, Elektrik ve Enerji Bölüm Programları ya da Elektrik Mühendisliği Lisans mezunu olması zorunludur.

YAŞ SINIRI: 18-35

İşçi Alımı Yapılacak İller ve Şartları İçin Tıklayınız