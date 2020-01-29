29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karayolları Genel Müdürlüğü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarının hisse devrine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy hattı ve bağlantı yolları ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de dahil olduğu kesimin yap-işlet-devret modeliyle yapılmasına yönelik olarak KGM ile görevli şirket ICA IC İçtaş Astaldi Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ arasında 28 Mayıs 2013'te imzalanan ve sözleşme kapsamında yapımı tamamlanan otoyolun 26 Ağustos 2016'da trafiğe açıldığı anımsatıldı.
Görevli şirketin yüzde 51 hissesinin satılması yönünde bugüne kadar KGM'ye yapılan resmi bir başvurusu bulunmadığına işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bu konuda çalışmaların devam ettiği, hisse devriyle yeni ortaklık yapısının yüzde 49-51 şeklinde olacağı öngörülmektedir. Bu hisse devri, 3.1 milyar dolar yatırım değerine sahip otoyolun ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün satışı anlamına gelmemektedir. Diğer bir ifadeyle, 'Uygulama Sözleşmesi'nde açıklandığı üzere otoyol kesiminin sözleşmeye uygun olarak işletme hakkına sahip görevli şirketin yüzde 51 hissesinin borçlarıyla birlikte devrini ifade etmektedir. Projeye ortak olacak şirket, projenin kalan kredi anapara ve faiziyle ilgili yükümlülükleri de hissesi oranında üstlenecektir."
'2.8 MİLYAR DOLAR KAYNAK GİRİŞİ'
Projenin yapımında kullanılan kredinin daha uygun koşullarda yeniden yapılandırılmasını da sağlayacak söz konusu hisse satışıyla ülkeye sağlanacak katkıya dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hisse satışıyla ülkemize yaklaşık 2 milyar 800 milyon dolar kaynak girişi sağlanacağı tahmin edilmektedir. Bu tutar, Türkiye'nin gerçekleştirdiği bir projeye bir defada sağlanan en büyük finansal kaynaklardan biri olup, bu hisse talebi, ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesidir. Hisse devri sadece işletme dönemine yönelik olup, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoyol, işletme dönemi sonunda KGM'ye devredilecektir."
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