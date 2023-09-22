Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon başladı. Yeni sezonun ilk programında ise dört çocuk annesi Keziban Eryılmaz'ın şüpheli kayboluşu araştırılıyor. Keziban Eryılmaz'ın kaybında sevgilisi Coşku'la berbaer daha önce birlikte olduğu Harun Bey'den de şüphe ediliyordu son olarak Keziban Eryılmaz'ın ilişi yaşadığı iddia edilen Menderes Kılıç da şühelenilen isimler arasında yer aldı. Peki, Keziban Eryılmaz'a ne oldu? Keziban Eryılmaz bulundu mu? İşte detaylar...