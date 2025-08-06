Kezer Çayı’nda kaybolan çocuklardan birinin kurtarıldı, birinin cansız bedenine ulaşıldı

Serinlemek amacıyla Kezer Çayı’na giren 3 çocuktan biri kendi çabasıyla kıyıya çıkarken, diğer çocuk ekipler tarafından kurtarıldı.

Akıntıya kapılarak gözden kaybolan Musa E. için ise AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Saatlerce devam eden arama çalışmaları sonucu, Erdoğan’ın cansız bedeni bulundu. Musa E’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.