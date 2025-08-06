Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kezer Çayı’nda kaybolan çocuklardan birinin kurtarıldı, birinin cansız bedenine ulaşıldı | Son dakika haberleri

        Kezer Çayı’nda kaybolan çocuklardan birinin kurtarıldı, birinin cansız bedenine ulaşıldı

        Siirt'te serinlemek için Kezer Çayı'na giren 3 çocuktan biri kendi imkânlarıyla, diğeri ise kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Kaybolan 11 yaşındaki Musa E.'nin cansız bedenine ise arama çalışmalarının ardından ulaşıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 23:54 Güncelleme: 06.08.2025 - 23:55
        Serinlemek amacıyla Kezer Çayı’na giren 3 çocuktan biri kendi çabasıyla kıyıya çıkarken, diğer çocuk ekipler tarafından kurtarıldı.

        Akıntıya kapılarak gözden kaybolan Musa E. için ise AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

        Saatlerce devam eden arama çalışmaları sonucu, Erdoğan’ın cansız bedeni bulundu. Musa E’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        #Son dakika haberler
