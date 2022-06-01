Kayseri'de, Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad'ın yaptırdığı Keykubadiye Sarayı'nın kalıntılarından çıkarılan eserlerden oluşan sergi açıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ndeki serginin açılışında, Kayseri’nin 6 bin yıllık geçmişe sahip bir kent olduğunu söyledi.
Kayseri'nin kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Ecdadımızın eserinin içerisinde bulunuyoruz. Böyle anlamlı bir çalışmada bulunmak, hem Alaeddin Keykubat’ı rahmetle anmak hem de iğneyle kuyu kazar gibi eserlerimizi gün yüzüne çıkarmak adına yaptıkları çalışmalardan dolayı Ali hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. Selçuklu eserlerinin, Selçuklu Müzesi'nde sergileniyor olması da önemli ve anlamlıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, bizlerle her zaman iş birliği yaptıkları ve destekledikleri için teşekkür ediyorum. Amacımız, yerin altındaki bu kazanımlarımızı, zenginliklerimizi yerin üstündekiler ile buluşturmaktır."
Keykubadiye Sarayı Kazı Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Baş da yaptıkları çalışmalarda çok önemli verilerle karşılaştıklarını dile getirdi.
Toprağın içerisinden elleriyle çıkardıkları eserlerin bir depo yerine burada sergilenmesinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Baş, "Anadolu Selçuklu döneminin en önemli saraylarından biri olan Kayseri’deki Keykubadiye Sarayı arkeolojik kazı çalışmaları sırasında bize destek olan, bütün ihtiyaçlarımızı gideren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, son olarak da kazı evi tahsis etti. Bize böyle bir imkan tanındı ve biz kazıda çıkan bütün verileri o imkan çerçevesinde bilgisayar ortamına aktardık" diye konuştu.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise serginin Sultan Alaeddin Keykubat'ın vefatının 785. yıl dönümünde açıldığını aktardı.
Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.
Kayseri Şeker Fabrikası arazisinde yer alan Keykubadiye Sarayı'nın kalıntılarında, 2015'ten bu yana kazı çalışması yapılıyor. Kazı çalışmalarında elde edilen 71 eser, müzedeki sergide görülebilecek.
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