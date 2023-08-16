Keykubadiye Sarayı'nda yeni sezon kazıları devam ediyor

Geçen sene ve önceki sene yaptığımız çalışmalarda özgün Selçuklu temellerini bulmuştuk ama bu sene henüz daha kazdığımız alanda Selçuklu izlerini mimari anlamda yakalayamadık" diye konuştu.

Baş, ekim ayı ortalarına kadar çalışmalarını sürdüreceklerini, önceki senelerde kazı gerçekleştirdikleri dört kemerli yapı çevresinde de çalışacaklarını sözlerine ekledi.