Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Keykubadiye Sarayı'nda hamam bölümü ortaya çıkarıldı

        Keykubadiye Sarayı'nda hamam bölümü ortaya çıkarıldı

        Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad'ın Kayseri'de yaptırdığı Keykubadiye Sarayı'nda sürdürülen kazılarda, hamam bölümü gün yüzüne çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 16:09 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, kazı alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Keykubadiye Sarayı'nın I. Alaeddin Keykubad tarafından 1220'li yılların ortalarında inşa ettirildiğini söyledi.

        • 2

          Baş, 2015 yılından beri kazı çalışmalarına devam ettiklerini, alanda iki yapı kalıntısının olduğunu belirtti.

        • 3

          Çalışmaları, daha çok 4 kemerli yapı diye tanımladıkları alanda sürdürdüklerini vurgulayan Baş, "2021 yılından itibaren yoğunluğu burada, tonozlu yapı çevresinde sürdürmeye başladık.

        • 4

          Tonozlu yapı çevresinde özellikle çok önemli verilerle karşılaştık. Özellikle mimari anlamda verilerle karşılaştık. Daha önceki senelerde divanhanenin ve su sisteminin ortaya çıkmasıyla ilgili değerlendirmeler yapmıştık.

        • 5

          Bu sene onlara ilaveten hamam olarak düşündüğümüz mekanın tamamen açılmasıyla gerçekten burada çok güzel bir saray hamamının olduğunu gördük. Hamamın belli bölümlerinin okunabilirlik anlamında sağlam kalabilmiş olması bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

        • 6

          Çalışmanın önemini anlatan Baş, "Su sisteminin burada görülmesi, alanın gerçekten bir yönetim birimi olarak düzenlendiğini göstermektedir" dedi.

        • 7

          Baş, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Şeker Fabrikası'nın kendilerine büyük destek verdiğini de sözlerine ekledi.

        • 8
        • 9
        • 10
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Orta Vadeli Plan açıklandı
        Orta Vadeli Plan açıklandı
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        İsmail Kartal farkı!
        İsmail Kartal farkı!
        Karı kocayı öldürüp canına kıymıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Karı kocayı öldürüp canına kıymıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Şiddetli sağanak devam ediyor!
        Şiddetli sağanak devam ediyor!
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        Habertürk Anasayfa