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        Haberler Yaşam Keyifli bir hafta sonu geçirmek için bugün görmeniz gereken 11 fotoğraf

        Keyifli bir hafta sonu geçirmek için bugün görmeniz gereken 11 fotoğraf

        Bazı kullanıcılar, dünyanın geri kalanının da gününü güzelleştirmek için komik anları fotoğrafladı. Bu fotoğraflar, hafta sonunda yüzünüze büyük bir gülümseme kondurabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 11:47 Güncelleme: 14.10.2023 - 11:47
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        • 1

          "Husky'min dağdaki kar sınırına doğru ilerlediğimizi anladığı anı yakaladım."

        • 2

          "Bugün arkadaşımın yeğeni."

        • 3

          "Reçelim nihayet dolaptan çıktığı için çok mutluydu."

        • 4

          "Kedim yüzünü temizlememizden hoşlanmıyor."

        • 5

          "Bugün erken saatlerde gördüğüm bu lastik kapağı…"

        • 6

          "Aklın başka yerdeyken..."

        • 7

          "Kardeş olduklarını düşünüyorum."

        • 8

          "Ben, 4 yaşındayım (1989), annemin Hayalet Avcıları oyuncağını almasından dolayı o kadar heyecanlandım ki, tamamen kendimi kaybettim."

        • 9

          "Bu köpeğimin sabıka fotoğrafı. Neden mi suçlu? Çöpteki peçeteleri parçalamaktan."

        • 10

          "Bu EmmyLou. Kendisi nadir bir türdür çünkü yarı köpek yarı timsahtır. Her zaman ağzı açık yüzer."

        • 11

          "Yağmurlu günde yüzlerimizin hali."

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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