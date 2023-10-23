'Keyfe Keder' yayında

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Tarık İster, 'İlk Kez Uyuyorum' ve 'Çıkıp Sana Gelesim Var' şarkılarından oluşan iki parçalık single'ı ile müzik dünyasına adımını atan Zeyysıla ve Konfezar, 'Keyfe Keder' parçası için stüdyo hazırlıklarını bitirdi.

Sözü ve müziğini Tarık İster’in üstlendiği şarkıya Konfezar eşlik ederken, mix & mastering’de Utku Ünsal’ın adı geçti. Yeni çalışmanın video klip yönetmenliğini Enes Bilal Tasçı üstlendi.

REKLAM 'Keyfe Keder' isimli yeni single tüm dijital platformlarda yerini aldı.