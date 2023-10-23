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        Haberler Müzik 'Keyfe Keder' yayında - Magazin haberleri

        'Keyfe Keder' yayında

        Tarık İster, Zeyysıla ve Konfezar, 'Keyfe Keder' isimli single çalışması için bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 10:39 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:39
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        'Keyfe Keder' yayında
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        Tarık İster, 'İlk Kez Uyuyorum' ve 'Çıkıp Sana Gelesim Var' şarkılarından oluşan iki parçalık single'ı ile müzik dünyasına adımını atan Zeyysıla ve Konfezar, 'Keyfe Keder' parçası için stüdyo hazırlıklarını bitirdi.

        Sözü ve müziğini Tarık İster’in üstlendiği şarkıya Konfezar eşlik ederken, mix & mastering’de Utku Ünsal’ın adı geçti. Yeni çalışmanın video klip yönetmenliğini Enes Bilal Tasçı üstlendi.

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        'Keyfe Keder' isimli yeni single tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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        #Keyfe Keder

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