Mahkeme kararını verdi!

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Ünlü aktör Kevin Spacey, 2005 ile 2013 yılları arasında gerçekleştiği iddia edilen taciz olaylarıyla ilgili ikinci kez hakim karşısına çıktı. Spacey, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Kevin Spacey, İngiltere'de dört erkeğe cinsel tacizde bulunmak ve bir erkekle de zorla cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyordu.

Mahkeme, yargılamanın gelecek yıl 6 Haziran'da başlamasına karar verdi. Spacey, bu süreçte tutuksuz yargılanacak.

"MASUMİYETİMİ KANITLAYACAĞIM"

Spacey, polisin soruşturma başlatmasının ardından yaptığı açıklamada, "En kısa sürede İngiltere'de gönüllü olarak mahkemeye çıkacağım ve kendimi bu suçlamalara karşı savunacağım. Masumiyetimi kanıtlayacağıma eminim." demişti.

İKİ OSCAR ÖDÜLLÜ

"Olağan Şüpheliler" filmiyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", "Amerikan Güzeli" ile de "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi olan Spacey, son olarak "House of Cards"ta Amerika Başbakanı Frank Underwood’u canlandırmıştı.

Fotoğraflar: AP