"ME TOO" HAREKETİNİN İLK DÖNEMLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Kevin Spacey, Hollywood’da 2017 yılında Harvey Weinstein skandalının ortaya çıkmasından ve "MeToo" hareketinin büyümesinden sonra tacizle suçlanan ilk aktörlerden biriydi.

İlk olarak ABD’li aktör Anthony Rapp, 14 yaşındayken Spacey tarafından taciz edildiğini iddia etmiş ve ardından Spacey’e yönelik "House Of Cards" dizisi setinden isimler de dahil olmak üzere birçok taciz suçlaması yöneltilmişti.

Suçlamaların ardından yer aldığı birçok projeden çıkartılan Kevin Spacey, o tarihten beri herhangi bir büyük projede yer alamamıştı.