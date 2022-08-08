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Kevin Spacey'e tazminat cezası! - Magazin haberleri

Kevin Spacey'e tazminat cezası!

Hakkındaki "cinsel saldırı" suçlamalarıyla yargılanan Kevin Spacey, "Frank Underwood" karakterini canlandırdığı "House of Cards" dizisinin yapımcısına 31 milyon dolar ödeyecek

08.08.2022 - 09:17 | Güncelleme: ABONE OL
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  • "House of Cards" dizisinin yapım şirketi, hakkındaki cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle Amerikalı aktör Kevin Spacey ile ilişiğini kesmişti.

    Bunun üzerine dizinin yeni sezonu ertelenmiş ve senaryonun yeniden yazıldığı bölümler tekrar çekilmişti.

  • İTİRAZI KABUL EDİLMEDİ

    'Deadline'da yer alan habere göre; Şirket, Amerikalı aktöre tazminat davası açtı. Mahkeme, Spacey'in yapım şirketine 29 milyon 500 bin dolar tazminat ve avukat masrafları olarak 1 milyon 400 bin dolar ödemesine karar verdi.

    Kevin Spacey, bu karara itiraz etse de itirazı mahkeme nezdinde karşılık bulmadı.

  • NE OLMUŞTU?

    Ünlü aktör Kevin Spacey, 2005 ile 2013 yılları arasında gerçekleştiği iddia edilen taciz olaylarıyla ilgili ikinci kez hakim karşısına çıkmıştı. Spacey, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

  • Kevin Spacey, İngiltere'de dört erkeğe cinsel tacizde bulunmak ve bir erkekle de zorla cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyordu.

    Mahkeme, yargılamanın gelecek yıl 6 Haziran'da başlamasına karar vermişti. Spacey, bu süreçte tutuksuz yargılanacaktı.

  • "MASUMİYETİMİ KANITLAYACAĞIM"

    Kevin Spacey, daha önce polisin soruşturma başlatmasının ardından yaptığı açıklamada, "En kısa sürede İngiltere'de gönüllü olarak mahkemeye çıkacağım ve kendimi bu suçlamalara karşı savunacağım. Masumiyetimi kanıtlayacağıma eminim." demişti.

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