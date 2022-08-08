Kevin Spacey'e tazminat cezası!

İTİRAZI KABUL EDİLMEDİ

'Deadline'da yer alan habere göre; Şirket, Amerikalı aktöre tazminat davası açtı. Mahkeme, Spacey'in yapım şirketine 29 milyon 500 bin dolar tazminat ve avukat masrafları olarak 1 milyon 400 bin dolar ödemesine karar verdi.

Kevin Spacey, bu karara itiraz etse de itirazı mahkeme nezdinde karşılık bulmadı.