Kevin Spacey, aklansa da 1 milyon dolar ödeyecek

SUÇSUZ BULUNDU

2001 ve 2013 arasında dört erkekle ilgili 9 cinsel saldırı suçlamış ve Londra'da bulunan Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde görülen dava 4 hafta sürmüştü. Juri Kevin Spacey’i suçsuz bulmuştu. Kevin Spacey, suçlamaları reddetmiş ve daha önce de hakkında açılan söz konusu davayı "hükümsüz" olarak nitelendirmişti.