Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Kevin-Prince Boateng, Serie B'nin yolunu tuttu. Ganalı oyuncu, yeni sezonda AC Monza takımının formasını terletecek.

Önceki gün sağlık kontrollerinden geçen Boateng, bir soruna rastlanmamasının ardından 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fiorentina'ya geri dönen Boateng, şimdi de Milan'ın eski başkanı, İtalya eski Başbakanı Berlusconi'nin takımında yer alacak.