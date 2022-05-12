Manchester City, Premier Lig'de 36. maçında Wolverhampton'a konuk oldu. Maça hızlı başlayan lider, 7. dakikada Kevin de Bruyne'ün golüyle 1-0 öne geçti.

Wolverhampton bu golden 4 dakika sonra Leander Dendoncker ile yanıt verdi ve skor 1-1'e geldi.

De Bruyne'ün vatandaşına yanıtı da gecikmedi: Dakikalar 16'yı gösterdiğinde 2, 24'ü gösterdiğinde ise 3. golünü atan Belçikalı yıldız tarihe geçti.

OPTA verilerine göre Kevin de Bruyne, bu hat-trick'le birlikte Premier Lig tarindeki en erken üçüncü hat-trick'i yaptı.

Sadio Mane, Aston Villa karşısında 16 dakikada, Dwight Yorke ise Arsenal'e karşı 22 dakikada üç gol bulmuştu.

60. dakikada bir kez daha sahne alan De Bruyne farkı 3'e çıkarırken 84'te Raheem Stering maçın sonucunu söyledi: 5-1.

City bu galibiyetle birlikte puanını 89'a yükselterek Liverpool'la arasındaki 3 puanlık farkı korudu. Wolverhampton ise 50 puanda kaldı.