Kevin Bacon ile Kyra Sedgwick'in kuzen oldukları yeniden gündeme geldi
1988'de evlenen Kevin Bacon - Kyra Sedgwick, 25 yıl sonra uzaktan kuzen olduklarını öğrenmişlerdi. Bu şaşırtıcı olay, bir kez daha gündeme geldi
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1988'den bu yana evliliklerini sürdüren Kevin Bacon ile Kyra Sedgwick, eylül ayında yıl dönümlerini kutlamıştı.
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Bu birliktelikten iki çocukları bulunan Bacon ile Sedgwick, dünyaevine girmelerinin üzerinden yıllar geçtikten sonra şaşırtıcı bir gerçekle yüzleşti.
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YOLLARI 1978'DE KESİŞTİ
Kevin Bacon ile Kyra Sedgwick'in yolları ilk olarak 1978'de kesişti. O sırada Bacon, oyuncuydu. 'Getting Out' adlı Broadway dışı bir oyunda sahneye çıkan Kevin Bacon, bir gün öyle yemeğine çıktığında yanına gelen bir hayranıyla tanıştı. O kişi ise Kyra Sedgwick idi...
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FİLM SETİNDE YİNE BİR ARAYA GELDİLER
Ardından yıllar geçti ve 1987'de artık oyuncu olan Kyra Sedgwick ile Kevin Bacon, 'Lemon Sky' adlı filmin setinde yeniden bir araya geldi.
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1988'DE EVLENDİLER
Arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, 1988'de nişanlandı ve aynı yıl eylül ayında evlendi.
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Bacon ile Sedgwick, nikah masasına oturmalarından 25 yıl sonra 'FindingLour Roots' (Köklerinizi Bulmak) adlı programa katıldı.
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25 YIL SONRA UZAKTAN KUZEN OLDUKLARINI ÖĞRENDİLER
İkili, yapılan gen değerlendirmeleri sonucunda birbirleriyle dokuzuncu dereceden kuzen olduklarını öğrenerek büyük bir şok yaşadı.
Fotoğraflar: AP, Reuters