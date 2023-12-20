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        Haberler Dünyadan Kevin Bacon ile Kyra Sedgwick'in kuzen oldukları yeniden gündeme geldi - Magazin haberleri

        Kevin Bacon ile Kyra Sedgwick'in kuzen oldukları yeniden gündeme geldi

        1988'de evlenen Kevin Bacon - Kyra Sedgwick, 25 yıl sonra uzaktan kuzen olduklarını öğrenmişlerdi. Bu şaşırtıcı olay, bir kez daha gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 12:44 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:46
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          1988'den bu yana evliliklerini sürdüren Kevin Bacon ile Kyra Sedgwick, eylül ayında yıl dönümlerini kutlamıştı.

        • 2

          Bu birliktelikten iki çocukları bulunan Bacon ile Sedgwick, dünyaevine girmelerinin üzerinden yıllar geçtikten sonra şaşırtıcı bir gerçekle yüzleşti.

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          YOLLARI 1978'DE KESİŞTİ

          Kevin Bacon ile Kyra Sedgwick'in yolları ilk olarak 1978'de kesişti. O sırada Bacon, oyuncuydu. 'Getting Out' adlı Broadway dışı bir oyunda sahneye çıkan Kevin Bacon, bir gün öyle yemeğine çıktığında yanına gelen bir hayranıyla tanıştı. O kişi ise Kyra Sedgwick idi...

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          FİLM SETİNDE YİNE BİR ARAYA GELDİLER

          Ardından yıllar geçti ve 1987'de artık oyuncu olan Kyra Sedgwick ile Kevin Bacon, 'Lemon Sky' adlı filmin setinde yeniden bir araya geldi.

        • 5

          1988'DE EVLENDİLER

          Arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, 1988'de nişanlandı ve aynı yıl eylül ayında evlendi.

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          Bacon ile Sedgwick, nikah masasına oturmalarından 25 yıl sonra 'FindingLour Roots' (Köklerinizi Bulmak) adlı programa katıldı.

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          25 YIL SONRA UZAKTAN KUZEN OLDUKLARINI ÖĞRENDİLER

          İkili, yapılan gen değerlendirmeleri sonucunda birbirleriyle dokuzuncu dereceden kuzen olduklarını öğrenerek büyük bir şok yaşadı.

          Fotoğraflar: AP, Reuters

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