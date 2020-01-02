Keten tohumu küçük, kahverengi veya altın renkli tohumlardır. Bu tohumların sağlık yararları onları Asya, Amerika ve Afrika'nın geleneksel mutfaklarının bir parçası haline getirmiştir. Ham haliyle yenilebilirler, ancak filizlendiklerinde veya yemeklerde kullanmak daha faydalıdır. Vücut, keten tohumu sayesinde alınan besinleri daha kolay emebilir.

Bu tohumların yüksek besin değerleri ve sağlık yararları diğer tahıllar tarafından sunulanlardan sayıca fazla olabilir.

KETEN TOHUMUNUN BESİN DEĞERLERİ

Keten tohumu büyük bir diyet lifi ve bitki bazlı protein kaynağıdır. Alfa-linolenik asit, omega-3 yağ asitleri ve lignanlar bakımından zengindirler. Bu tohumlarda bulunan mineraller arasında tiyamin, manganez ve magnezyum bulunur. Bunlar ayrıca zengin bir C vitamini ve B6 kaynağı, kalsiyum, demir, potasyum ve sodyumdur. Keten tohumu sıfır kolesterol içerir.

KETEN TOHUMUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI

Keten tohumunun sağlığınıza ve diyetinizin kalitesini artırabilecek birçok faydaları vardır. Şimdi bazılarına ayrıntılı olarak bakalım:

Yüksek lif içerir

Keten tohumu, kan şekeri seviyesini kontrol altında tuttuğu için birçok diyet programının önemli bir bölümünü oluşturur. Lif varlığından dolayı, mideyi dolu tutar ve fazla kalori alımını önler.

Antioksidan bakımından zengindir ve kanseri önler

Keten tohumu içinde, kansere karşı korunmada ve mücadelede ana etken olan antioksidanlar olarak işlev gören bol miktarda fitokimyasal vardır. Ayrıca, vücuttaki hormonları dengeleyen kimyasallara dönüşen zengin bir lignan kaynağıdır. Lignanın üreme sağlığına yardımcı olduğu, menopoz semptomlarını önlediği ve tip-2 diyabetin etkilerini azalttığına dair kanıtlar vardır. Ayrıca, bu tohumlardaki omega-3 yağ asitlerinin, meme, prostat ve kolon kanseri riskini azalttığı kanıtlanmıştır.

Kalp hastalıkları önler

Keten tohumu, “Fitokimyasallar ve Fitofarmasötikler” e göre iyi bir kaynak olan flavon C-glikoziddir. Bu polifenolik bileşikler, lipid peroksidasyonunu, trombosit agregasyonunu ve kılcal geçirgenliği ve kırılganlığı inhibe ederek, daha düşük bir kardiyovasküler hastalık insidansına yol açar.

Diyabeti tedavi eder

Keten tohumu, hem çözünebilir hem de çözünmeyen diyet lifi için zengin bir kaynaktır. Keten tohumu bu özelliği ile diyabeti olan kişilerde normal kan şekeri düzeylerini korumaya yardımcı olur.

Kolesterolü düşürür

Keten tohumu içinde bulunan çözünür lif, uygun gastrointestinal fonksiyonların korunmasında yardımcı olur ve çözünmeyen lif, serum LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürerek kalbi sağlıklı tutmada önemli bir rol oynar.

Cilt bakımı

Keten tohumu yağı sivilce, rosacea ve egzama vakalarında iltihaplı cilt bölgelerini iyileştirebilir. Bu yağın topikal uygulaması güneş yanıklarını etkili bir şekilde tedavi eder.

Saç bakımı

Keten tohumu yağı kırılgan saçları ve tırnakları tedavi edebilir ve parçalanmasını önleyebilir. Egzamanın neden olduğu tahriş olmuş kafa derisine karşı da etkilidir.

Vitaminler açısından zengindir

Keten tohumu, çoğu B kompleks vitaminleri ve E vitaminin yanı sıra magnezyum, potasyum ve demir gibi mineraller açısından zengindir. Sağlıklı cilt ve kemikler için E vitamini gereklidir. Potasyum sinir sağlığını korur ve demir, kırmızı kan hücrelerinin ve genel metabolizmamızı etkileyen birçok enzimin hayati bir bileşenidir.

Protein kaynağıdır

Keten tohumu yüksek bir temel amino asit indeksine sahip olan ve vücudumuzun ihtiyaç duyduğu proteinlerin günlük alımının çoğunu sağlayan zengin diyet proteinleri kaynağıdır.

Omega-3 zenginidir ve enflamasyonla savaşır

Keten tohumu, sadece balık yağı ile elde edilen, büyük bir omega-3 yağ asitleri kaynağıdır. Omega-3 yağ asidi vücuttaki iltihapla savaşan en aktif ajandır. Enflamasyon, kalp hastalıklarının, astımın, alerjilerin, diyabetin ve hatta bazı kanserlerin önde gelen nedenidir. Keten tohumu da nefrit vakalarında böbrek iltihabı oranını azaltmak için tavsiye edilmiştir.

Glütensizdir

Keten tohumu % 100 glutensizdir ve bu nedenle gluten intoleransı veya çölyak hastalığı olan kişiler tarafından yenilebilir. Bununla birlikte, keten tohumu içeren her ürünün, glutensiz olarak otomatik olarak onaylanmadığını belirtmek önemlidir.

Kilo verdirir

Bu tohumlar ayrıca kilo vermede de yardımcı olabilir çünkü bunlar lif bakımından zengin ve diğer bazı sağlıklı yağları içerir. Ayrıca metabolizmayı geliştirmeye yardımcı olur, sindirim problemlerini azaltır.

Tansiyonu düşürür

Ketem tohumlarındaki omega 3 ve fiber, kan basıncını düşürebilir ve böylece felç, hipertansiyon ve diğer kalp rahatsızlıklarını önleyebilir.

Sindirim

Keten tohumu içinde bitki bazlı lignaların, omega 3'lerin, yağların ve fiberin varlığı, yağlanmayı teşvik eder ve kabızlığı önleyerek vücut sindirimini artırmaya yardımcı olur.

Bağışıklığı Artırır

Keten tohumu içinde bulunan alfa-linolenik asit ve lignalar vücutta bağışıklık tepkisini arttırır ve romatoid artrit, sedef hastalığı ve lupus adı verilen bir otoimmün bozukluk olan enflamatuar hastalıkları önler.

Menopoz belirtilerini azaltır

Keten tohumu içinde bulunan ligandlar, östrojenik özelliklerinden dolayı hormon replasman tedavisine alternatif olarak kullanılabilirler ve böylece menopozdaki kadınlarda menopoz ve artrit semptomlarını azaltırlar.

Yumurtalık disfonksiyonunu azaltır

Adet kanaması olan kadınlarda, düzenli keten tohumu tüketiminin, döngü değişikliklerini ve yumurtalık disfonksiyonunda bir azalmayı önlediği görülmüştür.

Göz kuruluğunu azaltır

Keten tohumu tüketimi “kuru göz” sendromunu ve ayrıca, omega-3 yağ asitleri gözdeki hasarlı sinirlerin neden olduğu bir göz hastalığı olan maküler dejenerasyon riskini azaltabilir.

KETEN TOHUMUNUN ZARARLARI

Keten tohumu ve keten tohumu yağının bazı özellikleri aşırı kullanılması durumunda sağlık sorunlarına neden olabilir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

- Şişkinlik

- Mide rahatsızlığı

- Gaz

- İshal

- Alerji

Bazı durumlarda iştahınızı da azaltabilir ve büyük miktarlarda tüketildiğinde anormal hormonal değişikliklere neden olabilir.