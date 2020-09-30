Ketebe Çocuk Yayınlarının ilk eserleri tanıtıldı

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Sarayburnu'ndan kalkan Le Vapeur Magique adlı gemide gerçekleştirilen tanıtım toplantısında yazarlar, çocuk edebiyatı meraklıları ve medya mensupları bir araya geldi.

Ketebe Yayınları Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, uzun bir hazırlık döneminden geçtiklerini belirterek, "Yaklaşık bir yıldır arkadaşlar yoğun bir çaba gösteriyorlar. Türkiye'den ve dünyadan birçok çocuk edebiyatçısını, çocuk kitabını, çizeri taradık. Düşündük, katalogları karıştırdık, kafa patlattık, projeler yaptık ve birçok arkadaşımızdan da destek aldık." ifadesini kullandı.

Yayın hayatında üçüncü yıla giren Ketebe Yayınları olarak bu yılın başından itibaren çocuk yayıncılığı için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çalışkan, şunları kaydetti:

"Yayıncılık hayatına başarılı bir başlangıç yapan ve hızla büyüyen Ketebe, çocuk kitaplarıyla da aynı başarıyı ve kaliteyi devam ettirme amacında. Ağustos ayında ilk dört kitabımızı yayımladık. Bugünden itibaren dağıtıma giren ekim ayı kitaplarımızla birlikte toplamda sekiz çocuk kitabını okurlarımızın beğenisine sunmuş olduk."

- "Öncelikli amacımız çocuklara kitapları sevdirmek"

Ketebe Yayınları Çocuk Kitapları Editörü Didem Demirel, Ketebe Çocuk olarak öncelikli amaçlarının çocuklara kitapları sevdirmek ve onların entelektüel gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Kitapları hazırlarken çocukların anlam dünyasına hitap ettiklerini her zaman göz önünde bulundurduklarının altını çizen Demirel, "Kültürümüzle, değer yargılarımızla paralel eserleri aylık periyotlarla yayımlamaya devam edeceğiz." dedi.

Yayınevinin ilk 8 kitabını çocuklar ve çocuk edebiyatı severlerle buluşturduklarını anımsatan Demirel, "Dünyada çocuk edebiyatında yaşanan gelişmeleri de takip ederek dünya standartlarındaki kaliteyi ülkemizde de devam ettirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Demirel, ağustos ayında okuyucuyla buluşan ilk 4 kitabın ardından ikisi yerli ikisi çeviri olmak üzere ikinci 4 kitabın çıktığını, bu yıl sonuna kadar en az 20 kitabı çocukların beğenisine sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Ketebe Çocuk'un okuyucuyla buluşturduğu, çizimleriyle Caldecott Onur Ödülünün de sahibi olan "Ayı Geldi" adlı çocuk kitabı çok sevdiğini ve kendi kızına da okuduğunu anlatan Demirel, "Bunun haricinde yazar Ingrid Chabbert ile çizer Guridi'nin 'Kocaman Kalpli Huysuz Graou' adlı bir kitabı var. O kitabı da tavsiye ediyorum. Dış görünüşün yanıltıcı olabileceğinden ve insanların görüşüne göre yargılamadan onları tanımaya çalışmanın daha doğru olduğundan bahsediliyor. Aslında bu bir kırmızı başlıklı kız ve kurt masalının yeni versiyonu diyebiliriz, bir uyarlaması. Orada kurt kötüdür, kötü bilinir, her zaman kötü olmaya da biliri çocuklar görmüş oluyor." ifadesini kullandı.

Kendi kitabı olan "Renkli Çoraplı Kuzgun" adlı eserde ise Kuzguncuk Mahallesi'nin anlatıldığını belirten Demirel, "Resimlerde de görüleceği üzere renkli evlerin arasında sıcak bir mahallede yaşayan bir kız çocuğu, bir gün sabah uyanmasıyla renklerin kaybolduğunu görüyor ve o renklerin peşine düşüyor. Aslında bu bir paylaşım hikayesi." değerlendirmesini yaptı.

- "Çocuğun dünyasını kapsayıcı nitelikte çalışmalar yaptık"

Yazar Hilal Çorbacıoğlu ise aynı zamanda aile danışmanı ve rehber öğretmen olarak çocuklar ve aileler üzerine uzun yıllardır çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Çocuk deyince tek başına çocuk olmuyor, arkasında anne baba oluyor. Dolayısıyla çocuğun bütün dünyasını kuşatıcı ve kapsayıcı nitelikte çalışmalar yapmaya özen gösterdik." dedi.

Duygusal Zeka Serisinin ilk kitabı olan Kalemika'nın çocukların duygularını çekinmeden ifade edebilen çocuk ve yetişkinler olabilmelerine yardımcı olduğunu ifade eden Çorbacıoğlu, kitaba ilişkin şunları söyledi:

"Kalemika, yalnız kalmış ve unutulmuş küçük bir kalemin hikayesi aslında. Bilirsiniz çocuklar kalemler küçücük kalınca artık işlev görmeyeceğini düşünerek kenara koyarlar ya da bir köşede unuturlar. Kalemika da bu şekilde unutulmuş ve kendisinden vazgeçildiğinde, aslında başkasının ona ihtiyacı olduğunu fark edip duygularını düzenleyebilmiş bir kalemin yolculuğu. İnteraktif olması da kendi duygularından haberdar olmaları için çok kıymetli, kitabımızda ara ara 'Sen Kalemika'nın yerinde olsaydın ne hissederdin?', 'Üzüldüğünde kendini nasıl ifade edersin?' gibi detaylı sorular soruyoruz. Çocuklar da buralarda durup düşünüp kendilerine yönelebiliyorlar."

Duygusal Zeka Serisi kapsamında 10 kitabın minik okuyucularla buluşacağı bilgisini veren Çorbacıoğlu, "Mutluluğu anlatırken aynı zamanda paylaşmayı da ele aldık. Çocukların dünyasından olan eşyaların olmasına dikkat ettik ve eşyaların gözüyle konuştuk." diye konuştu.

Çorbacıoğlu, Ketebe Çocuk Yayınlarının nitelikli eserler üretmeye niyet ederek yola çıktığını vurgulayarak şunları ekledi:

"Sadece kitabı yazıp editöre teslim etme süreci değil aynı zamanda pedagojik yeterliliği, çocuklara hitap ederken kullanılan üslubun özeni, konunun yaş gelişimine göre seçilmesi ve pedagojik açıdan bunların doğru ifade edilmesine ve çocuk diliyle ifade edilmesine özen gösteriliyor. Ketebe Çocuk'un yolculuğu, çizerle yazarın buluşması, çizerin hayal dünyasıyla yazarın hayal dünyasının birleşmesi ve editörle nihayete ermesiyle başlıyor."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıya katılan yazarlar kitaplarına ilişkin bilgi verdi ve daha sonra katılımcılar geminin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Albayrak Medya Grubu markalarından Ketebe Yayınları, iki buçuk yılda kültür dünyasına kazandırdığı yüzlerce eserin ardından "Ketebe Çocuk" markasıyla çocuklar için de eserler üretmeye başladı.

Çocukların dünyasına nitelikli kitaplar kazandırmayı hedefleyen Ketebe Çocuk'un, ilk olarak "Renkli Çoraplı Kuzgun", "Ağaç Dedi ki", "Meraklı Sorular Eğlenceli Cevaplar", "Kocaman Kalpli Huysuz Graou", "Ayı Geldi", "Bir Balina Bir Bavula Nasıl Sığar?", "Kalemika Yalnız Kaldığında" ve "Dikkatle Bak" isimli 8 eseri çocukların beğenisine sunuldu.