Olay, öğle saatlerinde Balıklı Yaylası'nda meydana geldi. Gölormanı Köyü Orman Kooperatifi Başkan Yardımcısı Musa Ay, kestiği ağacın altında kaldı.

İşçilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Musa Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Musa Ay'ın cenazesi, adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.