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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kestiği ağacın altında kaldı

        Kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

        Kütahya'da Halil Dertli, kestiği ağacın altında kaldı. Ağır yaralanan Dertli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 17:57 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:57
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        Kestiği ağacın altında kaldı
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        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ikamet eden Halil Dertli'nin (44) üstüne, Kovacık mevkisindeki arazisinde kestiği meşe ağacı düştü.

        Ağır yaralanan Dertli, yakınları tarafından kaldırıldığı Hisarcık Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Evli ve iki çocuk babası olan Dertli'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

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