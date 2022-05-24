Kestiği ağacın altında kaldı

Sinop’un Saraydüzü ilçesine bağlı Zaimköy’de Mehmet Bilgiç (45), ormanlık alanda kestiği ağaç kesti, ancak kestiği ağaç üzerine devrildi.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde Bilgiç’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Bilgiç’in cansız bedeni, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.