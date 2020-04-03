03 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye 2015 yılında 63 bin 750 ton, geçen yıl ise 72 bin 655 ton kestane üretti.
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre ise Türkiye 2015'te 5 bin 700 ton karşılığı 15 milyon dolarlık, 2019'da da 14 bin 300 ton karşılığı 36 milyon dolarlık kestane ihracatı yaptı.
Kestane ihracatının büyük bölümü İtalya'ya gerçekleştirildi. Geçen yıl toplam ihracatın yaklaşık yüzde 78'ine karşılık gelen 28 milyon dolarlık kestane İtalya'ya satıldı. Bu ülkenin ardından 3 milyon 200 bin dolarla Lübnan ve 1 milyon dolarla Almanya geldi.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kestanenin hasadından paketlenmesi kadar her aşamasının zor olduğunu söyledi.
Türkiye'nin, Çin'den sonra dünyanın en önemli kestane üreticilerinden olduğunu belirten Uçak, Ege Bölgesi'nin de üretimde ilk sırada yer aldığını ifade etti.
Türkiye'deki 3 kestaneden birinin Aydın'da yetiştiğini, kentte yaklaşık 73 bin dekar alanda yılda ortalama 27 bin ton kestane üretimi yapıldığını aktaran Uçak, özellikle ildeki bazı orman köylüsünün kestane satarak evine ekmek götürdüğünü dile getirdi.
"HEDEF KATMA DEĞERLİ SATMAK"
Kestane ihracatında ilk sırada yer alan İtalya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sıkıntılar yaşadığını anımsatan Uçak, şunları kaydetti:
"Türkiye başta olmak üzere tüm dünyanın bu salgından kurtulmasını temenni ediyoruz. İtalya'ya ihraç ettiğimiz ürünler ağırlıklı gıda sanayisinde kullanılıyor. Bu süreçten sonra diğer ürünlerde olduğu gibi kestane ihracatının da hızlı toparlanacağını düşünüyoruz. Hızlı toparlanmanın yanında ürünlerimizi katma değerli olarak ihraç etme gayretinde olacağız."
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