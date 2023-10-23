Kestane ağacında akılalmaz ölüm!

Kestane için ağaca çıkan yaşlı adamın akılalmaz ölümü!
Denizli'de kestane toplamak için yaylaya giden 75 yaşındaki Hasan Utaş, akılalmaz şekilde hayatını kaybetti. Boynuna ip dolanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Denizli'nin Babadağ ilçesinde kestane ağacında boynuna ip dolanan yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Kestane toplamak için Başalan Yaylası'na giden Hasan Utaş (75), yaklaşık 15 metre yükseklikteki ağaca çıktı.
Dengesini kaybederek bulunduğu yerden düşen Utaş, beline doladığı ipte asılı kaldı. Utaş, bir süre sonra boynuna doğru kayan iple nefessiz kaldı.
Çevredeki vatandaşlar durumu AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağaçtan indirilen Utaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.