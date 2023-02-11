Keşmirliler Türkiye için dua etti

AA

Bölge genelindeki cami ve mescitlerde edilen dualarda Cammu Keşmirliler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenleri unutmadı.

İmam Hai Moulana Ahmad Saeed Naqshbandi, Keşmir halkı adına yaptığı konuşmada, Türkiye ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Naqshbandi, depremde hayatını kaybedenlere rahmet dilerken yaralılara acil şifa duasında bulundu.

Diğer yandan Keşmirliler, sosyal medya paylaşımlarında, depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için duydukları üzüntüyü ifade etti.