Keşmirli lider Geylani, polis nezaretinde defnedildi

Seyyid Ali Geylani’nin isminin gizli tutulmasını isteyen yakın akrabasının, AA muhabirine telefonda yaptığı açıklamaya göre, Hindistan polisi ve paramiliter güçler, hayatını kaybeden liderin evine baskın düzenleyerek Geylani’nin "sessizce gömülmesi" konusunda diretti.
Aile üyeleri, Geylani’yi sabah namazına müteakip toprağa vermek istedikleri konusunda direndi ancak Srinagar’da ev hapsinde hayatını kaybeden Geylani, polis nezaretinde defnedildi.
Geylani’nin cenaze namazının düşük katılımla ve defin işlemlerinin sessizce gerçekleşmesi konusunda direten Hindistan güçleri, daha sonra Geylani'nin naaşına el koyarak aile üyesi ve akrabalarından da kimsenin cenazeye katılmasına izin vermedi.
Geylani'nin Keşmir’in en büyük mezarlığı olan Srinagar’daki Şehitler Mezarlığına gömülmeyi vasiyet ettiğini aktaran yakın akraba, "Ancak polis, Geylani’yi Hyderpora’daki merkez camisi yakınındaki yerel mezarlığa, mezarlık görevlileri ve üniformasız polislerin nezaretinde defnetti." dedi.
Akrabası, Geylani'nin cenaze namazı ve defin işleminin yerel saatle 05.00 sularında tamamlandığını kaydetti.
- Keşmir'de güvenlik önlemleri artırılmıştı
Hindistan’ın, Keşmir’in önde gelen lideri Seyyid Ali Geylani’nin vefatının ardından bölgede olası gösterileri engellemek için güvenliği artırdığı, Cammu Keşmir bölgesinin başkenti Srinagar ve çevresine polis ekipleri ve paramiliter güçler konuşlandırdığı bildirilmişti.
Dün hayatını kaybeden Geylani'nin cenaze töreninin protesto gösterilerine dönüşmemesi için bölgede kısıtlamalar artırılmış, yetkililerin telefon ağlarını ve internet bağlantılarını kestiği belirtilmişti.
Keşmir emniyet yetkilisi Vijay Kumar, Geylani’nin cenaze namazına sadece ailesi ve yakınlarının katılmasına izin verileceğini söylemişti.
- Geylani dün hayatını kaybetmişti
Geylani, ev hapsinde tutulduğu Srinagar’daki evinde dün geç saatlerde yaşamını yitirmişti.
91 yaşında hayata veda eden Geylani, 2010 yılından bu yana hayatının büyük bir kısmını ev hapsinde geçirdi.
Geylani, Cammu Keşmir'in Pakistan ve Hindistan arasında ihtilafa neden olan Keşmir bölgesinin statüsünün Birleşmiş Milletler kararları uyarınca, plebisitle belirlenmesini savunuyordu.
Siyasi hayatına Keşmir Cemaati İslami Partisinde başlayan Geylani, daha sonra partiden ayrılarak "Tahrik-i Hürriyet" adı verilen ve bağımsızlık yanlısı partileri tek çatı altında toplayan Tüm Partiler Hürriyet Konferansını kurmuştu.
Başkanlık ettiği parti ve örgütlerde Keşmir halkının plebisit yoluyla kendi kaderini tayin hakkını savunan Geylani, hazirana kadar konferansın genel başkanlığını ve dağıtılan Cammu Keşmir Yasama Meclisinde de milletvekilliği yapmıştı.
- Keşmir sorunu
İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.
Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.
Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.
Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.
Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken, Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.
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