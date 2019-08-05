Keşmir: Hindistan bölgenin statüsünü değiştirmeye hazırlanıyor

05 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, Anayasa'nın Cammu ve Keşmir bölgelerine özel statü veren 370'inci maddesini kaldırmak istediklerini açıkladı.
Şah, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada milletvekillerine sunulan değişiklik tasarısını onaylamaları çağrısı yaptı.
Keşmir, Pakistan'ın bağımsızlığından bu yana, bölgenin Hindistan ve Pakistan yönetimi arasında bölünmesi ve Çin'in de bir kısmını almasından beri, Hindistan ve Pakistan arasında bir gerilim kaynağı.
Nükleer güce sahip bu iki ülke, Keşmir nedeniyle geçmişte birkaç kez çatıştı ve zaman zaman da savaşın eşiğine geldi. Son olarak Şubat ayında Hindistan ile Pakistan arasındaki tansiyon yükselmişti.
Hindistan Anayasası'nın 370'nci maddesi, Cammu ve Keşmir bölgelerine özel statü veriyor.
Bu maddenin 35a fıkrası ise bu statünün korunması açısından kritik önem taşıyor. Zira bu fıkra ile Keşmir'in yasama organına bölgenin "daimi oturum iznine sahip kişileri" tanımlama yetkisi veriliyor ve bu kişilerin hakları tanımlanıyor.
Hindistan'ın kontrolü altındaki Keşmir Vadisi'nde çoğunluk yüzde 95 ile Müslümanların elinde bulunuyor. Cammu bölgesinde ise nüfusun yüzde 66'sını Hindular, yüzde 30'unu ise Müslümanlar oluşturuyor.
Bu nedenle, söz konusu maddelerin kaldırılmasının bölgenin demografik yapısını değiştirebileceği ifade ediliyor.
Cammu ve Keşmir'in yerel yönetimleri, söz konusu fıkranın bölgeye verilen özel statünün temel taşı olduğunu belirterek, değiştirilmesine karşı çıkıyor.
Hindistan hükümeti son dönemde 35 bin askeri bölgeye kaydırmak, bazı siyasi liderleri gözaltına almak, sokağa çıkma yasağı uygulamak ve internet ile telefon iletişimini kesmek gibi bir dizi adımlar atmış ve bunlar, hükümetin Keşmir'e yönelik anayasa değişikliğine gidebileceği söylentilerini artırmıştı.
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