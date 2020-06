"Keskin burunlar" suçlulara göz açtırmıyor

AA

Nevşehir'de Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinde (JAKEM) zorlu eğitimden geçtikten sonra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görevlendirilen narkotik köpekleri "Şila", "Biba (Rüzgar)" ve "Çita", bomba arama köpeği "Gerçek" ve arama kurtarma köpeği "Oje", şimdiye kadar çok sayıda uyuşturucunun ele geçirilmesi ve patlayıcının tespitinde önemli rol oynadı.Her an göreve hazır olmaları için Sakarya Jandarma Komutanlığı bünyesindeki parkurda günlük eğitimden geçen dedektör köpekler, katıldıkları operasyonlarda keskin koku alma yetenekleriyle kaçakçılara ve suçlulara göz açtırmıyor.Günlerinin çoğunu ailelerinden çok köpekleriyle geçiren eğitmenler, suçluların korkulu rüyası olan köpekleriyle adeta "baba-çocuk" ilişkisi yaşıyor.- "Potansiyel suçlar üzerinde psikolojik caydırıcılık sağlıyorlar"İl Jandarma Komutanlığında görevli Yüzbaşı İsmail Bel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bünyelerinde 1 arama kurtarma, 3 uyuşturucu madde arama ve 1 bomba arama olmak üzere, 5 köpeğin görev yaptığını anlattı.Eğitimli köpeklerin doğuştan var olan içgüdüsel üstün yetenekleri sayesinde jandarma teşkilatının en büyük yardımcısı olduğunu vurgulayan Bel, "Bugünün şartlarında üstün teknolojiye rağmen köpeklerimizin suç ve suçluyla mücadelede tercih edilmesinin nedeni, köpeklerimizin var olan bu içgüdüsel özellikleridir. İl Jandarma Komutanlığı olarak sorumluluk alanımızda halkımızın huzurlu ve güvenli ortamda yaşamını sağlayabilmek için biz de bu imkanlardan faydalanmaktayız." diye konuştu.Bel, köpeklerin icra ettikleri görevde insan gücünden ve zamandan tasarrufla kendilerine maddi konularda büyük kolaylık sağladığına işaret ederek, "Ayrıca potansiyel suçlar üzerinde psikolojik caydırıcılık sağlarlar. Değerli dostlarımızla 7/24 halkımızın emrindeyiz." ifadesini kullandı.- "Kendi ailemizden daha fazla köpeklerimizi görüyoruz"Teşkilatta 14 yıldır uyuşturucu köpek sorumlusu olarak görev yapan Uzman Jandarma 6. Kademeli Çavuş H.Y. de köpeklerin 52 haftalık eğitim programı ile zorlu eğitimlerden geçtiğini anlattı.Köpeklerin günlük pentatlon ve branş eğitimlerini yaptıklarını aktaran H.Y, "Günümüzü onlarla geçiriyoruz. Sonuçta kendi ailemizden daha fazla köpeklerimizi görüyoruz. Kendi çocuğumun ağrısını belki köpeğim kadar duymadım. Köpeğimizin gözünün içine bakıyoruz. Kendi çocuğuma bile bu kadar bakmadım. Artık belli bir zamandan sonra farklı bir bağ kuruyorsunuz." diye konuştu.H.Y, köpeğiyle arkadaş-dost ilişkisi yaşadığını vurgulayarak, "Bazen insanlarla konuşamadığınız şeyleri kendi köpeğinizle konuşuyorsunuz. İlişkimiz işten daha farklı bir boyut alıyor." dedi.- "40 insanın yarım saatte yapacağı işi 5-10 dakikada yapıyor"JAKEM'de 14 hafta süren branş eğitiminden geçen uyuşturucu arama köpeklerinin daha sonra kıtalarda görevlendirildiğini belirten H.Y, şöyle devam etti:"Valiliklerin, savcılıkların verdiği arama kararlarıyla yol kontrol faaliyetleri icra ediyoruz. Ekstra arama kararları alarak suç ve suçlunun önlenmesi için uyuşturucu madde köpeğimizle ev, bina, araç, uçak, deniz taşıtı, uyuşturucunun saklanabileceği aklınıza gelebilecek her şeyi bu köpeklerle aramaya çalışıyoruz. 40 insanın belki yarım saatte yapacağı işi 5-10 dakikada yapıyor. İşimizi hızlandırıyor. O açıdan çok verimli ve yararlı."Bundan önce görev yaptığı iki köpeğini kaybettiğini, şimdi geçen yıl aralarına katılan Şila ile mesai arkadaşlığı yaptığını anlatan H.Y, katıldıkları 70'ten fazla operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdiklerini ifade etti.Köpeksiz bir hayatı düşünemediğini vurgulayan H.Y, emekli olduktan sonra Şila'yı almak istediğini sözlerine ekledi.