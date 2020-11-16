"Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Hafik Gölü'nde sonbahar güzelliği

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Hava sıcaklığının, gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Hafik ilçesinde bazı çeşmeler dondu. Hafik Gölü'nün kıyısında bazı kesimler ise soğuk havanın etkisiyle buz tabakasıyla kaplandı.

Bir çok kuş türüne ev sahipliği yapan Hafik Gölü, oluşan sisle birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Dört mevsim ayrı güzellik yaşanan Hafik Gölü, piknikçiler, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgi odağı oluyor.