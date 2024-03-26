Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kesilen ağacın altında can verdi

        Kesilen ağacın altında can verdi

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 46 yaşındaki Nasuh Taşdeler, ş arkadaşının kestiği kavak ağacının altında kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 19:55 Güncelleme: 26.03.2024 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kesilen ağacın altında can verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kesilen kavak ağacının üzerine devrilmesi sonucu yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Kayı köyü Pazar yolu mevkisideki arazide bulunan kavak ağaçlarının kesimi sırasında, iş arkadaşının kestiği kavak ağacı Nasuh Taşdeler'in (46) üzerine devrildi.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılan Taşdeler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Dilenci para vermediği için tartıştığı kadını bıçakladı
        Dilenci para vermediği için tartıştığı kadını bıçakladı
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        6 yaşındaki Asel Mira'ya çarpan sürücü tutuklandı
        6 yaşındaki Asel Mira'ya çarpan sürücü tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        "Herkes incelensin"
        "Herkes incelensin"
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        Dünyanın endişeleri neler?
        Dünyanın endişeleri neler?
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        Habertürk Anasayfa