Keşan'da meslek lisesi öğrencileri maske üretimine devam ediyor

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Lise Müdürü Ayşe Öz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okulun atölyesinde kurulan makinelere, pres makinesinin de eklendiğini söyledi.Moda tasarımı öğrencilerinin, alan öğretmenleri gözetiminde maske üretimine başladığını belirten Öz, "Haziran döneminde 25 bin, eylül döneminde ise yaklaşık 11 bin maske ürettik." dedi.

Moda Tasarım Teknolojileri Alan Şefi Emine Gürbüz de öğrencilerin siparişlere göre çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.Gürbüz, öğrencilerin bu çalışmayla hem bütçelerine katkı sağlayacağını hem de özgüvenlerinin gelişeceğini dile getirdi.Öğrencilerden İlayda Kartal da pandemi sürecinde üretime katkı sağladıklarını söyledi.Özge Yıldız, maske dikerek hem sürece katkı verdiklerini, hem de üreterek öğrendiklerini ifade etti.Nazar Kılıçlı da herkese maske takmaya ve sosyal mesafe kuralına uymaya davet etti.