Keşan'da Dağ Bisikleti Festivali

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Edirne'nin Keşan ilçesinde, Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) tarafından Dağ Bisikleti Festivali düzenlendi.

Festivale yurt içi ve yurt dışından 37 kulüpten 200 bisikletli, farklı rotalarda doğa ile iç içe 3 gün boyunca pedal çevirdi.

Festivali değerlendiren DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, geleneksel hale gelen festivalin 11'incisinin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Bölgenin turizm potansiyeline doğa sporlarını da eklemek istediklerini aktaran Eşme, "Dernek olarak hem ulusal hem de uluslararası boyutlarda etkinlik düzenleyecek bir deneyim ve takım ruhuna sahibiz. Festivalin önümüzdeki yıllarda çok daha kapsamlı ve büyük oranda uluslararası düzeyde yer alması için çalışmalarda bulunacağız. Sosyal, kültürel ve sportif anlamda yapılan etkinliklerle kentte hareketlilik oluşturmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eşme, festivale destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.