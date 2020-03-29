Keşan'da bando takımı sokakta marşlar çaldı, doğum günü kutladı

AA

Edirne'nin Keşan ilçesinde belediyenin bando takımı, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara moral amacıyla sokakta tur atarak marşlar çaldı, bir vatandaşın doğum gününü kutladı.

Keşan Belediyesi Bando Takımı, Orman İşletme Müdürlüğünün önünden başlayarak ilçe turuna çıktı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "sosyal mesafe kuralı"na uyarak çeşitli marşlar çalan bandoyu, Muammer Aksoy Caddesi'nde durdurdu.

Helvacıoğlu, buradaki bir apartmanda yaşayan Cenk İşçimen'in 35. doğum günü dolayısıyla pasta kesti.

Bando ekibi de "mutlu yıllar" marşı çaldı.

Helvacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bandonun çaldığı marşlarla vatandaşları sokağa değil balkona davet ettiklerini söyledi.

Bu zor günlerin de atlatılacağına inandığını vurgulayan Helvacıoğlu, şöyle konuştu:

"Sabrın sonu selamet ama bunun için gereken tedbirleri almamız lazım. Bandomuz da tedbirini alarak marşlarını icra ediyor. Herkes birbirinden korksun. Herkes birbirinden kaçsın. Bugünlerde birbirinizin arasını açın. Bunun sonunda daha iyi pazarlar gelecek. Aksi takdirde sonucu hiç kimse tahmin edemiyor. Kocaman, güçlü dediğiniz Amerika, İspanya ve İtalya çaresizlikten pes etmiş durumdalar."

Ardından bandoyla şehir turu atan Helvacıoğlu, balkonlarına çıkan vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.