Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.297,03 %-0,31
        DOLAR 41,4472 %0,10
        EURO 48,7437 %-0,43
        GRAM ALTIN 5.017,20 %0,15
        FAİZ 39,77 %0,03
        GÜMÜŞ GRAM 58,66 %0,09
        BITCOIN 113.064,00 %0,93
        GBP/TRY 55,7952 %-0,42
        EUR/USD 1,1751 %-0,54
        BRENT 68,25 %0,92
        ÇEYREK ALTIN 8.203,12 %0,15
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kervan Gıda ile EBRD’den yeni iş birliği - İş-Yaşam Haberleri

        Kervan Gıda ile EBRD’den yeni iş birliği

        Kervan Gıda, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 40 Milyon Euro kredi temin etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 14:57 Güncelleme: 24.09.2025 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kervan Gıda ile EBRD'den yeni iş birliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kervan Gıda'nın EBRD’den temin ettiği 40 Milyon Euro tutarındaki finansmanla, şirketin sürdürülebilir büyüme hedeflerini destekleyeceği, finansal yapısını güçlendireceği ve çalışanların gelişimine yönelik yeni programlar için kaynak sağlayacağı ifade edildi.

        Kervan Gıda CEO'su Devrim Kılıçoğlu, EBRD’den sağlanan finansmana ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Finansal disiplinin, sürdürülebilir karlı büyüme ve güçlü bir mali yapı için kritik olduğuna inanıyorum. EBRD’den sağladığımız 40 Milyon Euro finansman, finansallarımızı güçlendirerek sürdürülebilir karlı büyüme hedeflerimizi desteklememize olanak tanıyacak. Bu finansmanın, kısa ve orta vadede finansman maliyetlerimizi azaltarak şirketimizin karlılığına olumlu etki edeceğine inanıyorum. Bu finansman ile birlikte öngörülebilir nakit akışımızla önümüzdeki dönemde hem iç pazarda hem de uluslararası arenada daha rekabetçi ve karlı bir şekilde büyümemiz devam edecek.”

        Alınan finansmanın yalnızca şirketin finansal gücünü artırmakla kalmayıp, aynı zamanda insan kaynağına yönelik stratejik bir adım niteliği taşıdığını vurgulayan Devrim Kılıçoğlu, şunları söyledi: “Çalışanlarımız bizim en büyük değerimizdir. Bu kapsamda, eğitim ve gelişim programlarımızı güçlendirmeye, çalışanlarımızın yetkinliklerini artıracak fırsatlar sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca, yerel eğitim kurumlarıyla iş birliğimizi genişleterek genç yeteneklere staj ve kariyer gelişimi imkanları sağlamayı sürdüreceğiz.”

        Şirketin sürdürülebilirlik vizyonuna da özellikle değinen Kervan Gıda CEO’su Devrim Kılıçoğlu, şunları söyledi: “Kervan Gıda olarak, çevresel sorumluluğumuzu işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Daha önce hayata geçirdiğimiz Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi bunun somut bir göstergesidir. EBRD ile yaptığımız iş birliği sonucunda temin ettiğimiz finansmanın bir bölümünün yeşil yatırımlara yönlendirilmesi, çevreye duyarlı projelerimizi daha da ileriye taşıyacaktır. Bu kapsamda, enerji verimliliğini artırmaya, sürdürülebilir ambalaj çözümleri geliştirmeye ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayacak yatırımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. EBRD’nin bu süreçte bize duyduğu güven şirketimizin uluslararası standartlardaki yönetim anlayışını ve güçlü gelecek vizyonunu da teyit etmektedir.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        4 aylık köpeğe akılalmaz şiddet! Valilikten açıklama!
        4 aylık köpeğe akılalmaz şiddet! Valilikten açıklama!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşladı!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşladı!
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Öldüren heyelana ruhsatsız oto yıkama yol açtı!
        Öldüren heyelana ruhsatsız oto yıkama yol açtı!
        Süper Tayfun Ragasa alarmı!
        Süper Tayfun Ragasa alarmı!
        Kahreden haber... Yoldaki çocukları kurtarmak istedi!
        Kahreden haber... Yoldaki çocukları kurtarmak istedi!
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        2 milyonu aşkın yasa dışı göçmen ABD'den ayrıldı
        2 milyonu aşkın yasa dışı göçmen ABD'den ayrıldı
        Altın nereye?
        Altın nereye?
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Sadece Moğolistan'da vardı! Tarlada bulundu
        Sadece Moğolistan'da vardı! Tarlada bulundu
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Habertürk Anasayfa