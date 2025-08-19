Kervan Gıda, ikinci çeyrek finansal raporunu açıkladı

2024 yılının ikinci çeyreğinde 3,4 milyar TL ciro elde eden Kervan Gıda, 2025 yılının aynı döneminde satışlarını yüzde 7 artırarak 3,6 milyar TL’ye taşıdı. Brüt kâr ise 2024 yılının ikinci çeyreğinde 968 milyon TL iken, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 9 artışla 1 milyar TL’nin üzerine çıktı

Kervan Gıda Genel Müdürü İdris Can, ikinci çeyrek sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

REKLAM advertisement1

“İkinci çeyrek raporumuz, Kervan Gıda’nın istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü gösteriyor. Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde 3,4 milyar TL olan satışlarımızı bu yıl yüzde 7 artırarak 3,6 milyar TL’ye taşıdık. FAVÖK tarafında da önemli bir iyileşme kaydederek, bir önceki yılın aynı dönemindeki 304 milyon TL seviyesinden yüzde 36 artışla 412 milyon TL’ye çıkardık. ABD’de gerçekleştireceğimiz yaklaşık 18 milyon USD tutarındaki depo yatırımıyla, 8400 m² kapalı alanlı lojistik merkezimizle birlikte tüm ürünlerimizi Amerika kıtasında çok daha geniş bir coğrafyaya ulaştırmayı hedefliyoruz.”

KERVAN GIDA ABD’DE DEPO YATIRIMIYLA GLOBAL GÜCÜNÜ PEKİŞTİRİYOR Kervan Gıda, yakın zamanda küresel büyüme stratejisi kapsamında ABD’de lojistik altyapısını güçlendirecek önemli bir gelişmeyi duyurmuştu. Kervan Gıda’nın ABD’deki bağlı ortaklığı tarafından, yaklaşık 70 bin metrekare arsa üzerine 8400 m² kapalı alana sahip olacak bir lojistik depo inşaatına başlandı. Yaklaşık 18 milyon USD tutarındaki bu yatırım, Kervan Gıda’nın ABD pazarındaki dağıtım gücünü artırarak maliyet verimliliğini yükseltmeyi hedefliyor.