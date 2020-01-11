Sağlık uzmanları ünlü yıldızı, insanları yanlış yönlendirmekle suçlayarak, "Sanki bu şekilde mucize yaratılıyormuş gibi gösteriyorlar. Fakat sağlıklı bir beslenme planı izlemeden ve düzenli spor yapmadan hiç kimse zayıflayamaz" dediler.