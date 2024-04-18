Kermes yemeği 52 öğrenciyi hastanelik etti
Aydın'da kermeste yedikleri yemekten zehirlendikleri öne sürülen 32 öğrenci tedavi altına alındı
Giriş: 18.04.2024 - 21:43 Güncelleme: 18.04.2024 - 21:43
Aydın'ın Efeler ilçesindeki Mustafa Kiriş Ortaokulundan 32 öğrenci, mide bulantısı şikayetiyle Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürüldü.
Fotoğraf: AA
Tedavi altına alınan öğrencilerin okulda düzenlenen kermeste yedikleri tavuk pilavdan zehirlendikleri değerlendiriliyor.
Öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
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